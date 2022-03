Trois personnes reconnues coupables d’enlèvement aggravé à Moutier

La souffrance de la victime a été entendue par le Tribunal régional de Moutier. Aujourd’hui âgée de 22 ans, elle avait 7 ans lorsqu’elle a été emmenée en Suisse depuis le continent africain. Cette affaire occupait l'agence du Jura bernois depuis lundi. La juge a tenu à souligner que l’intérêt de l’enfant n’a jamais été la préoccupation première. Elle a également indiqué qu’il était aberrant de voir que cette décision a été prise avec autant de légèreté même si elle reconnaît que les prévenus étaient convaincus qu’ils pouvaient aider cette jeune fille à avoir un avenir meilleur. Une décision qui a bouleversé la vie d’une enfant qui a été déracinée et séparée de sa famille, sans aucune possibilité de retourner vers elle par ses propres moyens. Les trois prévenus, deux hommes et une femme, ont été reconnus coupables d’enlèvement aggravé. En plus d'une peine privative de liberté allant de 6 à 10 mois, les trois prévenus devront s’acquitter d’une indemnité pour tort moral de 10’000 francs, avec 5% d’intérêts depuis le mois de juin 2007, soit le départ de la victime en Suisse. A noter que l’un des prévenus a déjà annoncé faire appel de ce jugement. /sbo