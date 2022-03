Le risque d’incendies marqué dans le canton

Le risque d’incendies de forêt vient de passer au niveau « marqué » dans tout le canton de Berne à la suite de son actualisation par l’Office des forêts et des dangers naturels. Au début du printemps, les sols encore nus sont jonchés de branches et feuilles sèches de l’année précédente et les prairies sont sèches sur les flancs ensoleillés ainsi qu’en lisière de forêt. Toutes ces conditions sont propices à des départs de feu. Selon le communiqué du canton de Berne transmis ce vendredi, le danger d’incendies de forêt est facilement sous-estimé vu les températures encore froides régnant à de nombreux endroits.

Le canton rappelle les mesures à respecter pour la population. À savoir : s’abstenir de faire du feu en cas de conditions venteuses, ne faire du feu que dans des foyers fixes prévus à cet effet avec un fond bétonné et finalement surveiller le feu en permanence et éteindre immédiatement les flammèches. /comm-lyg