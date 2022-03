La maison communale de Täuffelen en feu

La maison communale de Täuffelen a été la proie des flammes vendredi en fin d'après-midi. Immédiatement dépêchés sur les lieux, la trentaine de sapeurs-pompiers a pu maîtriser l'incendie rapidement. Toutes les personnes se trouvant dans les appartements du bâtiment ont pu être évacués, a annoncé samedi la police cantonale bernoise. Personne n'a été blessé. Deux logements ne sont actuellement plus habitables. Les locaux de l'administration eux aussi ont été touchés. La brigade Incendies et explosions de la police cantonale a ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre et le montant des dégâts matériels. /comm-oza