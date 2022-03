Le collectif biennois Labiu devra partir

Le collectif d'habitation Labiu à Bienne a été sommé de quitter la vieille bâtisse qu’il occupe depuis une quinzaine d’années au chemin des Saules, non loin de la gare. La maison est la propriété du canton qui la loue à la ville. Elle-même la sous-loue à plusieurs personnes regroupées désormais dans un collectif à vocation sociale. Le bâtiment doit être démoli. Tous ses occupants devront plier bagage au 30 juin. Une décision motivée par des risques en termes de sécurité incendie et les trop lourds investissements liés. Le collectif Labiu ne comprend pas cette décision jugée brutale et unilatérale. Il s’est fendu d’une lettre ouverte aux autorités comme l'explique un de ses membres, Joël Morf :