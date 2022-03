Les bibliothèques en fête ce week-end

C’est une première. Les bibliothèques suisses se mettent sous le feu des projecteurs ce week-end et proposent horaires élargis, rencontres et animations. Le BiblioWeekend, c’est son nom, a pour but de sensibiliser les décideurs politiques à l'importance des bibliothèques ouvertes, de mettre les bibliothèques au centre de l'attention et d'ouvrir largement leurs portes à toutes les catégories de la population. Plusieurs institutions participent dans la région, comme la Bibliothèque régionale de Tavannes. Sa responsable, Isabelle Petignat Berry veut faire de l'institution un endroit où l'on se sent bien :