Dimanche d’élection dans le canton

Le Gouvernement bernois basculera-t-il à gauche ? C’est la grande question qui se pose pour ces élections du 27 mars. Le Conseil-exécutif est à majorité bourgeoise depuis 2016 et l’élection de l’UDC francophone Pierre Alain Schnegg en cours de législature. L’actuel directeur de la Santé publique occupe le siège réservé au Jura bernois, siège qu’il devrait conserver sauf immense surprise dans le duel qui l’oppose au socialiste autonome Peter Gasser. Le camp rose-vert tentera plutôt de briguer le fauteuil de la conseillère d’Etat du PBD Beatrice Simon, qui ne se représente pas. Pour y parvenir, il a sorti de son chapeau en plus des trois sortants Erich Fehr, le maire socialiste et bilingue de la ville de Bienne, qui se pose en unificateur des régions linguistiques, mais aussi de la ville et de la campagne. Pour lui barrer la route, l’alliance bourgeoise mise sur la centriste Astrid Bärtschi. Une lutte qui s’annonce déjà serrée. Le Grand Conseil est lui fortement ancré à droite. Il y a quatre ans, PS et PLR avaient enregistré une percée, contrairement au premier parti du canton, l’UDC qui avait vu sa progression freinée. Le score des Verts sera observé de près ce dimanche. Pour rappel, douze sièges sont réservés aux candidats du Jura bernois. Parmi eux, neuf sortants se représentent cette année. Il sera aussi question de l’élection du Conseil du Jura bernois, institution régionale qui découle du statut particulier accordé à la partie francophone du canton.







RJB se mobilise

Pour vous faire vivre ces élections cantonales, RJB lancera une émission spéciale à 14h Nos journalistes seront présents au Rathaus à Berne et dans les stamms des partis pour prendre le pouls et partager analyses et réactions à chaud, avec un pointage régulier des résultats dans chaque commune du Jura bernois et à Bienne. Les résultats pour l’élection au Conseil-exécutif sont attendus en début d’après-midi. Pour le Grand Conseil et le Conseil du Jura bernois, les résultats définitifs devraient tomber entre 20h et minuit.

Ces élections sont aussi à suivre en direct sur notre site dès 13h via notre minute par minute et notre carte interactive qui vous permettra de découvrir en coup d’œil les résultats au Conseil-exécutif dans la région. Résultats, réactions, vidéos et interviews seront aussi à découvrir dans notre direct. /oza-gtr