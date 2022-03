Jura bernois : des forces politiques inchangées au Grand Conseil

Les représentants du Jura bernois au Grand Conseil sont désormais connus. De manière globale, l’équilibre politique n’a pas été modifié au sein de l’arrondissement de la région. L’UDC est arrivée en tête avec plus de 30% des suffrages et conserve ainsi ses quatre sièges au législatif cantonal. Manfred Bühler a terminé devant les sortants, Anne-Caroline Graber, Etienne Klopfenstein et Marc Tobler. Le PLR, qui a obtenu 12,5% des voix, aura toujours deux sièges au Grand Conseil. La sortante Virginie Heyer est arrivée devant Corentin Jeanneret, nouvel élu.

A gauche, la Verte Moussia de Watteville a conservé son fauteuil, tout comme les socialistes Sandra Roulet Romy et Hervé Gullotti. La surprise vient de la non-réélection du sortant Peter Gasser. Son siège est revenu à la PSA Marina Zuber. Maurane Riesen a elle été réélue sous l’étiquette Ensemble socialiste.

Enfin, le PEV Tom Gerber a également gardé son siège au Grand Conseil.



Les résultats détaillés peuvent être consultés sur le site du canton. /alr