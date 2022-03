Le Conseil-exécutif conserve sa majorité de droite

La droite restera majoritaire au Conseil-exécutif pour la prochaine législature. Les résultats sont tombés ce dimanche en fin de journée. Le ticket bourgeois compte ainsi quatre sièges avec l’UDC Pierre Alain Schnegg, le PLR Philippe Müller, l’UDC Christoph Neuhaus et la candidate du Centre Astrid Bärtschi. Le socialiste Christoph Ammann, meilleur élu dans cette course, la verte Christine Häsler et la socialiste Evi Allemann complètent le gouvernement.

La gauche échoue ainsi à renverser la majorité à gauche. Le maire de Bienne et candidat socialiste Erich Fehr arrive à la huitième place.