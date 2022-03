Un Couac de rêve à Péry

A 14h30, une détonation se fait entendre. C'est le départ du cortège avec une énorme foule massée au bord des rues du village. Des chars colorés et covidés, un bon pied de nez à la pandémie. Des chars festifs aussi comme cette piste de pétanque ambulante squattées par de généreux distributeurs de boissons anisées. L’effervescence est là, même si les organisateurs ont planché sur un programme classique élaboré en un temps record. A peine plus de quatre semaines : on se rend bien compte que le travail abattu a été énorme.



Le Carnaval de Péry, c’est aussi enterrer la saison froide en brûlant le bonhomme hiver. Avec la merveilleuse météo de samedi, c’était à se demander si la mise à feu était vraiment nécessaire :