Un état d’esprit « jamais vu » au Salon interjurassien de la formation

Le Salon interjurassien de la formation boucle sur un bilan « extrêmement positif » après deux annulations dues à la pandémie. La 11e édition de la manifestation a pris fin dimanche à la Halle des expositions à Delémont. Les organisateurs précisent que « ce sont près de 4’000 élèves des classes de 9e et de 10e Harmos d’une trentaine d’établissements scolaires du canton du Jura et de la partie francophone du canton de Berne qui ont pu s’informer sur plus de 200 métiers répartis sur une septantaine de stands ». Ils parlent d’un « succès total pour un retour apprécié ».

Anita Rion, présidente du Groupement interprofessionnel (GIP) et du Salon interjurassien de la formation estime que « le succès de la 11e édition du Salon tient à l’excellente collaboration entre les services concernés du canton du Jura et de la partie francophone du canton de Berne, avec les associations professionnelles et les écoles ». À notre micro, elle s’est aussi réjouie « d’un état d’esprit jamais vu » des visiteurs comme des exposants :