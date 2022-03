CJB : le cercle unique rebat les cartes

Les cartes ont été rebattues avec l’instauration du cercle électoral unique dans cette élection au CJB. Lors de la dernière législature : le cercle de Moutier était représenté par 10 élus, ils seront 13. Le cercle électoral de La Neuveville gagne lui aussi un siège et comptera 4 représentants. Le calcul est donc vite fait. C’est le cercle de Courtelary qui perd des plumes avec 4 représentants en moins. Il en aura 7.

On notera aussi que pour cette nouvelle législature, 14 communes seront représentées contre 12 lors du dernier mandat. Certaines, le seront aussi plus que d’autres.

C’est notamment le cas de Moutier qui aura 5 représentants contre 2 lors de la dernière législature. La Neuveville comptera un élu de plus pour porter son nombre à 3. Dégringolade en revanche à St-Imier. La cité imérienne comptait 4 élus en 2018, elle n’aura qu’une représentante avec la socialiste Elisabeth Beck. Statuo quo à Tramelan et Valbirse qui gardent respectivement leurs 3 et 2 élus.