Gros chantier pour apaiser le Bez

Le Bez devrait à l’avenir rester dans son lit. C’est en tout cas le but des travaux qui viennent de démarrer à Villeret. Ils dureront jusqu’à la fin de l’année 2023.

Le ruisseau, qui descend de la Combe-Grède pour se jeter dans la Suze, a provoqué des inondations et des dégâts en 2007 et 2018. Il s’agit d’éviter que des faits semblables se produisent à nouveau.

Les travaux qui viennent de démarrer sont conséquents. Le chantier a été divisé en cinq tronçons avec notamment un canal à ciel ouvert dans le secteur urbain, une nouvelle voûte sous la route cantonale, des interventions ciblées sur les étangs existants, un élargissement du lit dans la partie en amont du village et une revitalisation du tronçon hors de l’espace urbain.

La priorité a été mise sur deux déversoirs en dessous de la Combe-Grède, des bassins chargés de récolter le bois flottant pour le premier et les alluvions (dépôts de cailloux, sables et boues) pour le second.

Une fois le chantier terminé, le bas du village ne devrait plus avoir les pieds dans l’eau, ou alors de façon modérée. Explications avec l’ingénieur du bureau ATB, Yann Rindlisbacher :