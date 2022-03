L’abstentionnisme, grand gagnant des élections cantonales ?

Les Bernoises et les Bernois ne se sont pas massivement rendus aux urnes dimanche dernier. Le taux de participation a atteint 31,9% à l’échelle cantonale pour le scrutin au Grand Conseil. Les arrondissements administratifs du Jura bernois et de Bienne font même encore moins bien, avec respectivement 30,3% et 26,3%. Pourtant, des actions avaient été entreprises pour tenter d’augmenter cette part. Virginie Heyer, députée PLR réélue, maire de Perrefitte et présidente de Jura bernois.Bienne est venue dans La Matinale pour analyser de phénomène.