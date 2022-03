La charte 2023-2032 du Parc du Doubs remise à la Confédération

En sa qualité de canton-pilote, l‘Etat jurassien a remis à la Confédération la charte 2023-2032 du Parc du Doubs en vue de l'obtention du label « Parc » au début de l'an prochain. Le texte servira de base aux projets et au financement de l'institution.

La demande sera examinée courant 2022 par les services fédéraux et l’octroi du label devrait intervenir en fin d’année. « L’obtention du label « Parc du Doubs » ouvre la voie au financement fédéral qui représente 50% du budget du Parc », a indiqué lundi le canton du Jura.

La charte est notamment composée des contrats entre chaque commune-membre et le Parc. Le texte recense les objectifs stratégiques dans les domaines clés d’activités, comme par exemple la préservation et la valorisation de la nature et du paysage, le renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable et la sensibilisation et l'éducation au développement durable.

La charte est le résultat d’un vaste processus participatif impliquant en particulier les communes-membres et les communes candidates, les associations et les services cantonaux neuchâtelois, bernois et jurassiens. Le Parc du Doubs accueillera dès le 1er janvier 2023 les communes jurassiennes de Muriaux et de Soubey et verra le départ des Planchettes, pour un total de 15 communes.

Avec ces modifications, le périmètre du Parc s’accroît d’environ 18 km2 et la population de son espace augmente de 405 personnes. Le Parc, à cheval sur les cantons du Jura, Neuchâtel et de Berne, totalise 60'000 habitants. /ATS-fwo