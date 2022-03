Mise au concours du Prix du cinéma bernois 2022

Le concours du Prix du cinéma bernois est de retour. Tous les cinéastes et producteurs du canton sont invités à participer. Ils peuvent soumettre au jury leurs films actuels. Sont admis les courts et longs métrages de producteurs et réalisateurs professionnels qui remplissent les critères formels de Pro cinéma Berne. Des critères que vous pouvez retrouver sur le site internet de la Section Encouragement des activités culturelles du canton de Berne. Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard vendredi 3 juin 2022 sur ce portail. Les lauréates et lauréats seront désignés par un jury indépendant. /comm-lyg