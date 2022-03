Le soutien de la Promotion économique en légère hausse

Malgré la pandémie, le soutien financier aux entreprises est en légère hausse par rapport à 2020. L’année passée, la Promotion économique du canton de Berne a soutenu 119 projets. Les entreprises aidées envisagent ainsi « de créer 950 emplois et d’effectuer de nouveaux investissements pour un montant total d’environ 100 millions de francs ». Les deux entreprises basées à Bienne, Aixeline, qui développe du matériel et des logiciels hospitaliers, et la start-up spécialisée dans les technologies vertes NaturLoop font notamment partie des projets soutenus.

Le canton de Berne annonce encore dans son communiqué que le programme d’aide aux cas de rigueur 2021 a versé plus de 500 millions de francs à quelque 3800 entreprises bernoises. /comm-fwo