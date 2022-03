Le canton de Berne dans le rouge pour la première fois depuis 2012

Cela fait dix ans que cela n’était pas arrivé. Le canton de Berne boucle ses comptes dans le rouge. Ils affichent en 2021 un déficit de 63 millions et une insuffisance de financement de 115 millions. Ce résultat s’explique par l’impact financier de la pandémie de coronavirus mais il est toutefois bien meilleur qu'imaginé. En effet, le budget prévoyait un solde négatif de 549 millions. Plusieurs raisons expliquent ces chiffres moins pires qu'attendus, notamment l'augmentation des distributions de la Banque nationale suisse, la diminution des subventions cantonales, la hausse des recettes fiscales ou encore la baisse des charges de personnel.





D’importantes charges en lien avec le Covid

L’an dernier, la pandémie a occasionné des charges nettes pour plus de 118 millions. Bien qu’inférieur de 54 millions au montant budgété, ce chiffre pèse tout de même lourdement sur les finances et il ne comprend pas les pertes de revenus qui sont impossibles à quantifier. Les dépenses les plus importantes en lien avec le coronavirus concernent notamment les aides aux cas de rigueur, la mise en œuvre de la stratégie de vaccination ainsi que le développement des capacités de test et de gestion des contacts.





Plus d’investissements que prévus

Le canton a investi pour 412 millions de francs en 2021. C’est 11 millions de plus que prévus au budget, et plus de 20 millions de plus qu’un an auparavant. Ce dépassement est dû en particulier à des projets de construction et d’aménagement ainsi qu’à des projets supplémentaires d’assainissement de revêtement et de rénovation dans le domaine des infrastructures. De plus, des prêts ont été consentis dans le domaine de la santé pour un montant de 19 millions, alors qu’ils n’étaient pas inscrits au budget.





Derniers comptes pour Béatrice Simon

Cette présentation des comptes était la dernière pour Béatrice Simon, la Directrice des finances du canton de Berne. Lors de la conférence de presse mardi, elle a fait part de sentiments mitigés. Elle a regretté d’une part devoir présenter des résultats négatifs pour la première fois depuis 2012. Mais d’un autre côté, elle s’est dit relativement contente que les craintes exposées dans le budget ne se sont pas complètement confirmées, et que les chiffres ne sont finalement pas si rouges que prévus.





Incertitudes en raison de l'Ukraine

Si la situation semble s'apaiser sur le front de la pandémie, elle reste tendue en Ukraine et les conséquences possibles de ce conflit sur l’économie mondiale restent incertaines. Pour l’heure, il est impossible d’estimer l’impact que ces affrontements militaires auront sur l’évolution des finances écrit mardi le canton dans son communiqué. Par ailleurs et indépendamment de cet événement, il faut s’attendre à une importante hausse des charges dans différents domaines comme la santé ou l’éducation en raison du changement démographique, ce qui aura un impact négatif sur l’évolution des finances. /comm-ami