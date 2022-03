L’Hôtel de la Couronne scruté à la loupe

Une publicité de l'époque qui montre l'importance de l'Hôtel de la Couronne. (Illustration: Collection Mémoires d’Ici/ SCHÜLER, Ernest (1848). La plus belle entrée de la Suisse ou Course de Bâle à Bienne à travers le Jura bernois. Bienne : Impr. et lithogr. des Frères Benz )