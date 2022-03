Loi sur le CO2 : le canton de Berne veut aller plus loin

Le gouvernement bernois est favorable au projet de révision de la loi sur le CO 2 mise en consultation par la Confédération. Il estime que ses buts et les mesures retenus sont efficaces. Le Conseil-exécutif salue le maintien des instruments en place et la prise en compte de la clé de répartition éprouvée entre la Confédération et les cantons, en particulier dans le domaine des bâtiments. En revanche, il juge inacceptable que la réduction des émissions de gaz à effet de serre à réaliser en Suisse soit limitée à 60 %. Le Conseil-exécutif propose de la relever à 75 % au minimum. Selon lui, cela renforcerait l’économie suisse et apporterait un surcroît d’investissements dans les énergies renouvelables, ce qui diminuerait la dépendance de la Suisse aux énergies fossiles et limiterait la perte de pouvoir d’achat liée à ces énergies. Il propose par ailleurs de renommer l’acte « loi sur la protection du climat » afin de permettre une réglementation des gaz à effet de serre qui soit générale et non pas circonscrite au CO 2 . /comm-ami