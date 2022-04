Une association pour faire vivre la « nouvelle cathédrale des arts jurassiens »

La culture va s’ancrer de manière plus pérenne au sein de l’ancienne usine Condor de Courfaivre. La famille Biétry, propriétaire du site, et visarte.jura ont présenté jeudi l’association qu’ils ont créée en fin d’année passée pour développer les lieux. Intitulée « Aux Arts ! », l’entité entend organiser plusieurs expositions par an à côté de la biennale de visarte.jura. Un local de près de 800m2 sera désormais entièrement dédié à la culture. Si la décision ne coulait pas forcément de source au niveau financier, la famille Biétry a tenu à réserver cet espace aux artistes. « C’est quand même un manque à gagner, mais nous voulons être un élément important pour l’art dans la région », a déclaré à RFJ Rainier Biétry.

Président de visarte.jura et de la nouvelle association, François Lachat a indiqué que toute la démarche était née il y a quelques années d’une rencontre avec la famille Biétry, lorsque des recherches ont été initiées pour trouver un nouvel endroit à la Biennale de visarte.jura. « Nous souhaitons faire vivre la nouvelle cathédrale des arts jurassiens », a souligné François Lachat, rappelant que la volonté de visarte.jura était de rapprocher les artistes de la société. Selon lui, l’idée n’est pas de créer une concurrence avec les galeries d’art ou les musées. « Nous ambitionnons même d’organiser une exposition des galeries, comme le fait toute proportion gardée Art Basel », a-t-il ajouté.