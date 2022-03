Une crèche dans un EMS à Bienne

Le Conseil municipal de Bienne a validé et libéré un crédit d’engagement de 180'000 francs en vue du déménagement de l’actuelle crèche Rochette dans l’EMS Redern, au sein du quartier de Boujean. Ce crédit vise à réaliser les travaux et les aménagements nécessaires. D’importantes synergies découlent de cette solution qui apportera une amélioration significative des conditions d’accueil des enfants et de l’attractivité de l’EMS Redern. Cette opportunité permettra de proposer des activités intergénérationnelles dans un premier temps aux bénéficiaires des deux institutions puis, par la suite, aux différentes générations du quartier. À cette occasion, la Crèche Rochette sera rebaptisée «Crèche Boujean» du nom du quartier. Le déménagement est prévu le 3 janvier 2023. /ami