Une Maison du Peuple au Pont 21 à Tramelan

L’ancienne halle de gym de Tramelan a trouvé sa potentielle prochaine affectation. Le Conseil municipal avait lancé en décembre dernier un concours. Tout un chacun pouvait proposer ses idées pour faire revivre le bâtiment historique du Pont 21. Les gagnants ont été présentés jeudi à la presse. Leur projet prévoit de faire de la bâtisse une Maison du Peuple. Y verront le jour une brasserie, une salle polyvalente pouvant accueillir des conférence, concerts et un marché couvert notamment, ainsi que des espaces de coworking. En tout ce sont huit dossiers qui ont été déposés et le choix n’a pas été aussi simple que ce qu’André Ducommun, le conseiller municipal en charge des bâtiments et président du jury, imaginait. Il a dû créer trois groupes de travail pour étudier en détails tous les dossiers :