Le Rencar ne redémarrera pas

La région n’aura plus de rendez-vous avec le Rencar. Le camping-car avait pris la route le 1er mars 2012 et s’arrêtera sur le bas-côté le 2 juin prochain après 10 ans à la rencontre de la population. Le véhicule, financé et soutenu par l’Église catholique du Jura pastoral, était un lieu d’accueil et d’écoute notamment pour des personnes en difficultés familiales, sociales ou économiques. L’initiateur du projet, le diacre Jean-Charles Mouttet précise que ce sont jusqu’à 34 professionnels et bénévoles qui ont travaillé pour le Rencar alors qu’au total, plus de 100 personnes se sont engagées dans ce service en 10 ans.

Les changements de société, perçus « avant le Covid déjà » par l’équipe sur le terrain, notamment l’évolution du numérique ont transformé la demande par rapport à leur présence sur l’espace public. « Il fallait donc se reprofiler mais nous ne sommes pas parvenus à ficeler un projet qui fasse l’unanimité », précise l’accompagnateur spirituel.