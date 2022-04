Un nouveau président et des préparatifs lancés pour le marché d’automne de Champoz. Selon un communiqué reçu ce mardi, Joan Stoller, habitant de la commune et déjà membre du comité, reprend la présidence à la suite de la démission d’André Mercerat. Le nouveau comité est donc formé et se prépare déjà pour la prochaine édition qui aura lieu le 1er octobre. Pour l’occasion, un nouveau site internet a été développé et les exposants peuvent désormais s’y inscrire. /comm-lyg