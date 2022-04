L’école de Sainte-Ursule fermera bien ses portes

La voix de la communauté de Sainte-Ursule a été prépondérante

« C’est surtout en raison de l’incertitude qui entoure l’avenir. On avait un concept qui s’étalait sur trois ans et devait permettre de redonner une dynamique, sans aucune garantie qu’il aboutisse. Pour que ce soit viable économiquement pour l’école, il faut 120 élèves. On est parti avec un scénario à 80 voire même 60, c’est pour cela qu’il fallait énormément d’argent parce que la première année amenait à un déficit de 300'000 francs. Mais la théorie du million nous permettait d’atteindre un équilibre au bout de trois ans avec 120 élèves », explique le président du Conseil de fondation Henri-Joseph Theubet. Une majorité du Conseil de fondation souhaitait garantir l’ouverture de l’école Sainte-Ursule, mais elle n’a pas réussi à obtenir l’unanimité. « La poursuite de l’activité ne pouvait être envisagée que s’il y avait une adhésion unanime du conseil. Dès l’instant où il y avait un doute, surtout celui de la congrégation vu que ce sont les Sœurs de Sainte-Ursule qui ont fait cette école, on ne pouvait pas se permettre de passer outre cette volonté. On avait deux visions différentes et j’étais prêt à prendre le risque », confie la mort dans l’âme Henri-Joseph Theubet.