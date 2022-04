Le Centre de santé sexuelle de Bienne a 50 ans

Au fil des années, le Centre de santé sexuelle a donc évolué et ne propose plus seulement ses services aux femmes, mais également aux hommes. En devenant un Centre de santé sexuelle, et plus seulement le planning familial, l’offre s’est étoffée et il est désormais possible pour des hommes qui se posent des questions sur leur vie sexuelle ou sur leur orientation de trouver une écoute. Et c’est important pour Claudia Maurer de rappeler que ce n’est pas uniquement les jeunes femmes qui peuvent bénéficier des services, mais aussi les femmes plus âgées et donc les hommes :