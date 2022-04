Une automobiliste blessée entre Saulcy et Lajoux

Une automobiliste a été blessée et transportée en ambulance à l’hôpital vendredi après un accident de la circulation aux Franches-Montagnes. Peu avant 18h00, un véhicule qui circulait entre Saulcy et Lajoux a dévié de sa trajectoire, pour une raison encore indéterminée, et percuté frontalement une voiture qui circulait en sens inverse. C’est la conductrice de cette dernière qui a été blessée. Les véhicules accidentés ont dû être pris en charge par deux dépanneuses tandis que la circulation a été perturbée durant environ une heure. /comm-jpi