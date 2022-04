L’électorat Mélenchon en arbitre du duel Macron – Le Pen

Bis repetita pour la présidentielle française : le premier tour a livré dimanche un verdict attendu. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour du 24 avril. Le président sortant a recueilli 27,6% des voix et la candidate du Rassemblement national 23,4%. Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, finit troisième et manque de peu le second tour avec 22%. Eric Zemmour pointe à la quatrième place mais loin derrière à 7,1%. La candidate des Républicains, Valérie Pécresse, n’a même pas réussi à terminer au-dessus des 5% et celle du Parti socialiste