St-Imier : route fermée pour rénovation

Nouvelle étape dans la rénovation de la rue du Midi à St-Imier. Ce tronçon doit subir des travaux au niveau des réseaux souterrains, de la route et des trottoirs, indiquent les autorités dans un communiqué lundi. Ceux-ci débuteront le 19 avril et se dérouleront sur trois mois. Entre-temps, la route sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place pour le trafic est-ouest par les rues de la Suze, de la Gare et Jacques-David.

La municipalité ajoute que les accès pour les riverains seront restreints. Ils évolueront avec l’avancée du chantier. /comm-ddc