Piano à St-Ursanne vivra une 19e édition

Une 19e édition placée sous le signe d’Alexandre Scriabine. Le fil rouge de Piano à St-Ursanne a été attribué cette année à ce pianiste et compositeur russe dont on fête le 150e anniversaire de sa naissance. D’autres seront aussi à l’affiche : Mendelssohn, Bach ou encore Mozart. Ce sont une trentaine d’artistes qui vont se produire sur le site du bord du Doubs. Parmi eux : le pianiste suisse Louis Schwizgebel, invité spécial de la manifestation, qui se tient du 3 au 14 août dans le cloître de la Collégiale. Malgré l’annulation en 2020, et une jauge de spectateurs réduite l’année dernière, Vincent Baume, directeur de Piano à St-Ursanne, a « tiré des conclusions » de cette phase de pandémie. Ainsi 16 concerts au lieu de 12 sont au programme. En parallèle, la jauge du public sera légèrement réduite afin d’offrir une meilleure qualité d’écoute et de confort autant pour les spectateurs que pour l’organisation. Enfin, les concerts dureront 70 minutes, sans pause.





Russes et Ukrainien sur le même piano

Des musiciens russes et ukrainiens figurent à l’affiche. Ceux-ci résident en Europe. Le programme a d’ailleurs été établi avant le début de l’invasion russe en Ukraine.