Premier coup de pioche du tunnel CFF de Gléresse

Le premier coup de pioche du tunnel ferroviaire de Gléresse a été donné mardi en présence de représentants des CFF, de la Confédération et du canton de Berne. Cet ouvrage de plus de 2 km de long sur la ligne du pied du Jura permettra d'accroître les capacités ferroviaires et de protéger les riverains contre le bruit.

La voie ferroviaire entre la Neuveville et Douanne est le dernier tronçon à simple voie sur la ligne du pied du Jura. Elle constitue un goulet d'étranglement, les trains ne pouvant pas se croiser, situation problématique lors de retards sur la ligne, relèvent mardi les CFF.

Le doublement des 4,5 km de simple voie et la construction d'un tunnel de 2,1 km à Gléresse permettront d'absorber la hausse du trafic et d'améliorer le respect de l'horaire, assurent les CFF. Le détournement de la ligne dans le tunnel permettra l'extension de la cadence semi-horaire en trafic régional entre Neuchâtel et Bienne.