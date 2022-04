Souffle festif sur La Neuveville avec les Last Friday

Un remède contre la morosité, c’est un peu le principe des Last Friday qui seront inaugurés le 27 mai à La Neuveville. L’objectif est d’offrir un moment festif à la population et de donner un coup de pouce postpandémie aux commerces locaux. Ceux qui y participent fermeront leurs portes plus tard et pourront organiser des animations à proximité de leur devanture.

Les organisateurs prévoient également à chaque édition de mettre un artiste à l’honneur.

Ce sont trois amoureux de la vieille ville qui lancent cette animation. Lyndon Viglino fait partie de ce trio :