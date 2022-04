Terrorisme : le canton en fait plus pour les minorités visées

Les organisations juives et musulmanes en Suisse sont exposées à une menace accrue d’attaque terroriste et extrémiste, surtout ces dernières années. Le canton de Berne a décidé d’en faire davantage pour ces minorités. Il accroît sa contribution au financement de mesures de protection, qui passe de 50'000 à 250'000 francs par année. Il emboîte ainsi le pas à la Confédération.

Le Conseil fédéral a déjà accepté d’apporter une aide financière supplémentaire. Une aide qui est désormais cinq fois plus importante, à 2,5 millions de francs par an, dès l’année prochaine. Ces décisions interviennent après une évaluation du service de renseignement de la Confédération. Celui-ci constate que les minorités juives et musulmanes en Suisse s'exposent à un risque accru d’actes de terrorisme et d’extrémisme violent depuis quelques années.

Ce fonds de soutien aux organisations concernées sert à financer des mesures architectoniques et techniques de protection. Il a déjà servi dans le canton de Berne : « Le Conseil-exécutif a contribué à 50% au financement du renforcement de la synagogue de Berne », explique le secrétaire général de la Direction de la sécurité Andreas Michel. Une contribution financière qui s’élève à 13'000 francs pour ce cas précis.

Ce fonds de soutien aux minorités s’adresse uniquement aux organisations. Les privés ne peuvent pas y prétendre. Andreas Michel précise que la part du canton de Berne se veut complémentaire à celle de la Confédération. Cela implique que les bénéficiaires doivent obtenir l’aval de cette dernière avant de s’adresser aux autorités cantonales.