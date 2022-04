Il faut s’échapper de l’école de La Heutte

Monter une escape room, aussi éphémère soit-elle, demande une certaine expertise. Les membres du CAJ se sont adjoints les services de deux pointures en la matière. Et le résultat semble à la hauteur des espérances du public, à en croire Cindy et Noah, deux jeunes du CAJ qui n’ont pas hésité à manier clous et marteaux, scotch et peinture :