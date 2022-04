Un drone pour sauver des vies

Application mise à jour

L’app Rega fournit un autre exemple d’innovation pour le bien des patientes et des patients. Lancée en 2011 déjà, elle a été la première application d’urgence en Suisse capable de transmettre des données de localisation à une centrale d’intervention. Depuis lors, elle a été téléchargée 1,6 million de fois et a prouvé son efficacité dans des milliers de sauvetages. Grâce à une récente optimisation, l’app Rega est désormais plus intuitive. Techniquement, elle réunit toutes les conditions nécessaires à de futures améliorations.

Le plus grand avantage d’une alerte via l’app Rega réside dans la transmission immédiate du lieu de l’urgence à la centrale d’intervention. Une liaison téléphonique est établie à la centrale et le lieu de l’alerte apparaît sur une carte. Suite à quoi le sauvetage est lancé : les responsables d’intervention transmettent les coordonnées du lieu à joindre directement dans le cockpit de l’hélicoptère, ce qui facilite la recherche et permet un gain de temps considérable, souvent essentiel en situation d’urgence. /comm-jmp-oza