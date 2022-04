Voiture percutée par un train à Gerolfingen

Frayeur sur les bords du lac de Bienne. Un train de la compagnie Aare Seeland Mobil a percuté une voiture jeudi soir à Gerolfingen, dans la commune de Täuffelen. La voiture a été repoussée sur la route, elle est entrée en collision avec un autre véhicule selon la police cantonale bernoise. Plus de peur que de mal : les deux conducteurs n’ont été que légèrement blessés. Ils se sont rendus chez le médecin par leurs propres moyens. Les deux véhicules sont en dommage total. Le trafic ferroviaire a été interrompu durant plusieurs heures. Des bus de remplacement ont été mis en place. La route principale entre Mörigen et Gerolfingen a été fermée pour la durée des travaux de sauvetage et liés à l’accident. Les sapeurs-pompiers de Regio Täuffelen ont mis une déviation en place. /comm-oza