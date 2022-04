Dénoncés pour avoir modifié leurs voitures

La police cantonale bernoise a effectué vendredi des contrôles de circulation ciblés dans la région biennoise. L'accent a notamment été mis sur les véhicules qui se faisaient remarquer pour produire du bruit et soupçonnés d'avoir subi des modifications non autorisées. Au final, sur les 29 voitures arrêtées et contrôlées en raison de vrombissements volontaires et fortes accélérations, 15 ont été accompagnées pour des clarifications au Centre d'expertise d'Orpond. Quatorze conducteurs et conductrices ont été dénoncés pour infractions à la Loi sur la circulation routière. /comm-oza