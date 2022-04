Encéphalite à tiques : des séquelles à long terme

Avec le retour des beaux jours et les promenades dans la nature, il faut reprendre l’habitude de se montrer vigilant vis-à-vis des piqures de tiques. L’acarien est très présent dans la région neuchâteloise, et il peut être porteur et transmettre des maladies graves. La borréliose, ou maladie de Lyme, est la plus répandue. 5 à 30% des tiques en sont porteuses. Causée par des bactéries, elle peut être traitée au moyen d’antibiotiques, mais il n’existe pas de vaccin.







Les conséquences de l’encéphalite

Autre maladie, la méningo-encéphalite à tiques est présente chez environ 1% de ces acariens. Là, c’est l’inverse : il existe un vaccin efficace, mais pas de traitement direct. On ne peut combattre que les symptômes. 5 à 15% des personnes touchées contractent une atteinte du système nerveux, dont les conséquences peuvent être durables.En 2018, Nicolas Berney a contracté cette maladie après une piqure de tique. Près de quatre ans après, cet infirmier en psychiatrie neuchâtelois souffre encore de séquelles :