L’Association PME Biennoises ne veut pas d’une hausse du taux d’imposition

L’Association PME Biennoises va lutter contre une hausse du taux d’imposition dans la cité seelandaise. L’organisation l’a annoncé jeudi dans un communiqué. Elle réagit ainsi aux propos tenus par Silvia Steidle, directrice des finances de la Ville de Bienne, il y a une dizaine de jours. Elle avait alors présenté les comptes annuels 2021 avec un déficit de plus de 18 millions de francs. La conseillère municipale a évoqué la possibilité de relever le taux d’imposition dans la commune.



Une mesure que l’Association PME Biennoises exclut catégoriquement en avançant les raisons suivantes : le taux d’impôt des entreprises dans le canton de Berne est l’un des plus élevés de Suisse, ce qui enlève de l’attractivité à la ville de Bienne. Les PME basées dans la cité seelandaise y paient leurs impôts et ne bénéficient pas d’une imposition sur plusieurs cantons comme les grands groupes. Enfin, les PME ont souffert de la crise Covid, il n’est donc pas envisageable de réduire leur capacité d’investissement dans le futur.

L’association souligne encore que puisque le budget de la cité seelandaise est aussi dépendant de ses entreprises, il serait irresponsable de pénaliser leur développement futur ou pire de les encourager à se déplacer dans des cantons voisins bien plus attractifs fiscalement. Elle précise encore que la baisse des recettes fiscales issues des entreprises était prévisible depuis plusieurs années et qu’il fallait donc progressivement revoir ses dépenses et restructurer ses investissements. /comm-sbo