Crémines privée d’eau à cause d’une fuite

Certains habitants de Crémines se sont retrouvés sans eau courante ce vendredi matin. Une fuite au niveau des conduites souterraines dans le secteur de la boulangerie du Chalet a contraint le fontainier à couper la distribution d’eau dès 8 heures.

Toute la partie nord du village était donc privée de cette ressource pendant près d’une heure et demie. La réparation a pu être effectuée et la distribution rétablie. Selon le conseiller communal en charge des eaux Florent Greder, une usure au niveau des conduites est ce qui a provoqué cette fuite. Le fontainier l’avait détectée jeudi en fin de journée via la station de pompage qui a lancé l’alerte. Malgré un débit particulièrement élevé, cette fuite n’a engendré aucun dégât apparent, a assuré Florent Greder. /ddc