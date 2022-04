Des vestiges du passé sous les combles de Bellelay

Les combles de l’abbaye de Bellelay couvent quelques pièces inédites, marques de l’histoire du site. Le Département pôle santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois déménage fin juin à Moutier et comme dans tout déménagement, certaines pièces de fourniture ne feront pas le trajet. Sous les toits de l’abbaye de Bellelay se trouvent encore par exemple des lits d’hôpitaux, des chaises de salle de conférences et quelques meubles. Certains cherchent encore preneurs, mais d’autres objets font partie intégrante de l’histoire de la clinique de psychiatrie. Deux anciennes baignoires et un pèse-personne particulier ainsi que quelques vestiges en pierre vont rester sur place. Le responsable technique et sécurité du site pour la psychiatrie Alain Schaer nous a fait visiter les combles et nous a partagé des anecdotes liées à ces objets qui ont une valeur plus historique que financière.