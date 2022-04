Des architectes étrangers réimaginent Bienne

Parmi les seize projets présentés, deux ont tapé dans l’œil du jury. « The city as a living organism » a été conceptualisé par une équipe française. Il perçoit le quartier Geyisried comme un organisme vivant.

« My house » vient du Danemark. Les jurés ont particulièrement aimé la densification modérée et l’aménagement d’espaces extérieurs. Le trio, âgé de 34 à 38 ans, a participé de nombreuses fois aux concours Europan. C’est la première fois qu’il le remporte. « Lors des concours précédents, nous avons parfois été pré-sélectionnés ou reçu des mentions spéciales », explique Christopher Galliano, un des membres de l’équipe danoise. « Mais étant donné que cette édition était la plus intéressante que nous avons eue, c’est d’autant plus génial de la gagner ! Nous sommes fiers et heureux ».