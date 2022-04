Le Rockin Festival revient des flammes du Covid

« A chaque déception on a remis le compteur à zéro et repris notre motivation du début. Cela suscite plus d’espoir que de craintes, on reste positif et on pense que ce sera un nouveau départ plutôt que la suite des problèmes », confie le secrétaire de l’association Ueli Ehrbar. Avec quelques « séquelles » puisque le Rockin Festival ne peut pas compter cette année sur le soutien de plusieurs sponsors présents il y a trois ans. « Malheureusement ils ont tous été touchés par la crise et c’est difficile pour les sociétés et les entreprises de nous soutenir », souffle Edi Hirt. Plusieurs food trucks et bars seront de la partie pour égayer les visiteurs… et financer en partie cette deuxième édition dont le budget s’élève à plus de 120'000 francs. Les organisateurs cherchent par ailleurs encore quelques bénévoles pour le bon déroulement du festival. /jpi