Bilan après un an pour « viamia »

Un bilan tout à fait « positif » pour « viamia » après un peu plus d’un an. Le service de conseils gratuits en gestion de carrière destiné aux plus de 40 ans a été lancé dans le canton de Berne début 2021. Le canton de Berne annonce dans un communiqué que le bilan est « tout à fait positif » et que « 1000 personnes y ont déjà fait appel et la demande ne cesse de croître ».

Depuis avril, les consultations en personne dans les centres d’orientation sont complétées par une plateforme en ligne. Cette dernière à deux buts : « amener les gens à réfléchir à leur parcours professionnel et soutenir leur démarche de gestion de carrière au moyen d’informations et de conseils utiles ». /comm-fwo