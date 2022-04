« JB Forever » : Nidau

Notre visite de la région Bienne-Seeland se poursuit ce mardi. Nous partons à la découverte de la deuxième plus grande commune de l'arrondissement de Bienne, qui est aussi la deuxième plus grande commune qui borde le lac : Nidau. C'est proche d'un monument célèbre de la ville, le château, et plus précisément dans le parc de ce dernier que notre guide nous attend. Rencontre :