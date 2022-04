La fête du travail sous le signe de l’Ukraine

Le 1er mai interjurassien se déroulera sous les couleurs ukrainiennes. La traditionnelle manifestation de la fête du travail mettra cette année l’accent sur la guerre qui secoue depuis deux mois ce pays européen. Après une édition annulée et une autre au rabais à cause de la pandémie, le 1er mai interjurassien revient à sa formule traditionnelle avec un défilé dans les rues de Moutier dimanche dès 11h. « Paix, dignité et solidarité » est le slogan retenu par les organisateurs de l’événement au niveau suisse.

Le thème a changé après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « L’Union syndicale suisse et ses partenaires ont décidé de montrer leur solidarité en faveur des gens touchés par la guerre en Ukraine, mais aussi à travers le monde. Ce sont les travailleurs les plus démunis qui vont subir le plus de dommages », explique Thomas Sauvain, le secrétaire général de l’Union syndical jurassienne et organisateur du 1er mai. L’ancienne journaliste et responsable politique kurde, Dilek Aykan, s’exprimera concernant la question de l’exil, elle qui a dû fuir la répression turque.





Les soins infirmiers aussi au programme

Deux autres thèmes seront abordés lors des interventions politiques : l’initiative pour des soins infirmiers forts et la grève pour le climat. Fanny Portenier, infirmière à l’Hôpital du Jura, viendra parler de l’application du texte approuvé par la population suisse le 28 novembre. « La mise en œuvre semble laborieuse au niveau du parlement fédéral. Il faut mettre la pression », souligne Thomas Sauvain. Le jeune prévôtois Léonard Paget des Verts du Jura bernois interviendra concernant la question climatique.

Le cortège du 1er mai interjurassien s’élancera dimanche à 11h15 de la gare de Moutier. La partie festive et politique aura lieu dès 12h à la Sociét’halle. /alr