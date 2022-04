Nouvel écrin pour le Foyer des Prés

Les co-directrices pédagogiques de la crèche Le Tournesol attendent avec impatience de bénéficier de nouveaux locaux plus spacieux, plus lumineux, et qui compteront une salle de motricité. La structure restera familiale, avec une capacité d'accueil de 18 enfants au maximum, aussi pour pouvoir tirer profit au maximum des synergies et des liens entre les occupants de la crèche et de l'EMS. L’une des co-directrice, Léanne Bircher, évoque le plaisir engendré par ces rencontres :