Tramelan : l’Hôtel de Ville pourra être rénové

Des rénovations urgentes doivent avoir lieu à l’Hôtel de Ville de Tramelan. « Il en va d’un bon accueil à la population et des conditions de travail des employés », pouvait-on lire dans le message officiel. Parmi les travaux programmés : il faudra notamment sécuriser le balcon, assainir les WC du rez-de-chaussée et du premier étage tout en y amenant l’eau chaude, installer des boites aux lettres, remplacer des fenêtres, créer des bureaux pour le service social ou encore automatiser le plan de fermeture des portes selon les horaires et contrôler le flux des visiteurs. Les autorités souhaitent aussi créer un accès facilité au nord-est du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite et les parents avec poussettes.

A noter que ces travaux devraient améliorer le mode de fonctionnement de l'administration, les conditions d'hygiène et thermiques, et aussi apporter des économies d’énergie, selon les autoritiés municipales. Le crédit d’engagement est prévu au plan financier 2022 avec un montant de 300'000 francs et de 200'000 francs pour l’année suivante, soit un total de près de 500'000 francs.





Tous les crédits passent la rampe

Dans les autres dossiers, le législatif tramelot a accepté une enveloppe de 225'000 francs pour la mise aux normes de l’alimentation basse tension en électricité de la station des Bavoux. Accepté également, un crédit d’engagement de 242'325 francs pour la sécurisation des passages à niveau à la rue Virgile-Rossel et sur le chemin des Otaux.

Enfin, les élus ont adopté un budget de 187'720 pour la mise en conformité du chauffage de la piscine du Château. /ddc