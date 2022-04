Dans les dossiers : cent jours à la mairie de Sorvilier

Sorvilier a une nouvelle maire depuis cette année. Florence Affolter dirige la commune depuis environ 100 jours. Elle fait partie des quatre nouvelles cheffes d’exécutifs à être entrées en fonction au 1er janvier. On rappelle qu’en plus de Sorvilier, Court, Nods et Plateau de Diesse ont changé de maire en début d’année. Après Nathalie Schranz (Court) et Mary-Claude Bayard (Nods), Florence Affolter est venue dans La Matinale pour tirer un premier bilan. Elle commence par nous dire comment elle se sent dans ce nouveau rôle.