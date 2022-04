Tripler le soutien aux projets « Couronne » : St-Imier tranchera

Une subvention de 52'000 francs chaque année pendant 3 ans pour soutenir le lancement de la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois. C’est le triple montant accepté en décembre par le Conseil de ville de St-Imier. Un montant toutefois contesté par voie de référendum qui invite les Imériens aux urnes le 15 mai. Ce n’est pas tant le soutien à la fondation qui est contesté, mais plutôt le triplement de la somme.



La Fondation pour le rayonnement du Jura bernois avait lancé un appel aux communes de la région pour financer les projets Couronne à Sonceboz. Un appel largement entendu puisque toutes les communes du Jura bernois sauf Moutier et Belprahon ont accepté le versement d’une subvention de 10 francs par habitants, soit 52'000 francs pour St-Imier. Jusqu’ici, pas de problème, mais la cité imérienne a voulu en faire plus que les autres. Sur proposition socialiste, le Conseil de ville a accepté en décembre de distribuer ce montant chaque année pendant 3 ans, ce qui représente une somme totale de 156'000 francs. Et la réaction n’a pas tardé : un référendum citoyen muni de 219 signatures a été déposé en janvier. Voilà ce que confiait Marco Pais Pereira, représentant du groupe référendaire et conseiller de ville ARC :